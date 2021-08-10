Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Уряд зробив тести безкоштовними для всіх в березні, щоб зробити можливим поступове повернення до нормального життя після ізоляції і зупинити третю хвилю COVID-19.

Але оскільки 55% населення країни вже повністю вакциновано, прозвучали заклики припинити витрачати гроші платників податків на тести, які тепер приносять користь в основному тим, хто ще не щепився, хоча вакцини доступні для всіх.

“З огляду на те, що вакцинація доступна відразу всім громадянам, більше невиправдано, що федеральний уряд і, отже, платники податків покривають вартість всіх тестів”, – йдеться в документі, який буде обговорюватися канцлером Ангелою Меркель і лідерами 16 суб’єктів країни.

Водночас, проєкт передбачає, що людям, яким не можна пройти вакцинацію за станом здоров’я, наприклад вагітним жінкам і дітям до 18 років, як і раніше будуть надаватися безкоштовні тести.

У Німеччині зареєстровано понад 3000 випадків зараження за кожен з останніх п’яти днів, але оскільки майже 63% населення отримали хоча б один укол, уряд сподівається, що блокування можна буде уникнути.