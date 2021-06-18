Туристам з країн, що не входять в Європейський Союз, які повністю вакциновані проти коронавірусу COVID-19, буде дозволено в'їзд до Німеччини з 25 червня.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Так, дозвіл на в’їзд надається подорожуючим з країн, які не позначені зоною особливого поширення вірусу.

“Поїздки та туризм, таким чином, знову стають можливими для вакцинованих людей”, – заявило міністерство охорони здоров’я країни.

Зазначається, що люди повинні отримати остаточну необхідну дозу вакцини за 14 днів до подорожі.