Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Так, дозвіл на в’їзд надається подорожуючим з країн, які не позначені зоною особливого поширення вірусу.
“Поїздки та туризм, таким чином, знову стають можливими для вакцинованих людей”, – заявило міністерство охорони здоров’я країни.
Зазначається, що люди повинні отримати остаточну необхідну дозу вакцини за 14 днів до подорожі.
- Раніше повідомлялось, що Мальта відкрилася для туристів із країн “жовтої” та “блакитної” зон. України в списку немає, оскільки вона позначена на карті червоним кольором відповідно до кількості нових випадків зараження коронавірусом на добу.