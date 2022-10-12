Україна отримала від Німеччини першу з чотирьох надсучасних систем протиповітряної оборони Iris-T SLM. Цієї системи ППО немає на озброєнні навіть у самій Німеччині.

Про це повідомляє The New York Times.

Отримання системи ППО від Берліна у своєму Twitter-акаунті офіційно підтвердив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков.

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022

Система ППО, відома як Iris-T SLM, призначена для захисту населених пунктів та інших великих територій від атак літаків, ракет, ракет і безпілотників. Вперше її було випробувано у 2014 році.

Німеччина пообіцяла цю систему ППО Україні ще в червні, але Diehl, німецький виробник зброї, який будує систему, спершу повинен був завершити її збірку.

Першу з чотирьох систем повинні були передати Україні лише в листопаді, але після того, як 10 жовтня Росія здійснила найбільшу повітряну атаку на цілі в Україні за останні кілька місяців, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт пообіцяла підготувати її швидше.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччину критикували за тривалість доставки обіцяної зброї та брак прозорості щодо того, коли її транспортували.

Система SLM Iris-T, яка 11 жовтня перетнула кордон України з Польщею, має мобільні пускові установки та 360-градусний радар. Її створювали для Єгипту, але Каїр погодився, щоб Київ першим отримав ППО.

Система озброєння ефективна на відстані до 25 миль і може вражати цілі на відстані до 12 миль у повітрі, сказав представник компанії.