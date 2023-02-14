Про це повідомило Reuters.

З оборонним підприємством Rheinmetall вже укладено договір.

“Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard у Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати постачання цієї важливої ​​частини ППО”, — сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.

Він наголосив, що Берлін планує надати Збройним силам України ще дві системи ППО IRIS-T. Стосовно термінів постачання він не уточнив.

Нині глава Міноборони не бачить можливості для закінчення війни. За словами Бориса Пісторіуса, весняний пакет військової допомоги вже “на порозі”, де пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони та постачання боєприпасів.