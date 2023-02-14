За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати не готові надавати Україні ракети великої дальності ATACMS, оскільки їх недостатньо і перш за все США хочуть забезпечити цими ракетами свою армію.

По це повідомляє Politico.

Адміністрація Байдена назвала своїм українським колегам ще одну причину не надсилати їм ракети великої дальності ATACMS – США стурбовані, що їм їх не вистачить.

Під час останніх зустрічей у Пентагоні офіційні особи США повідомили представникам Києва, що у них немає запасних армійських тактичних ракетних систем.

Передача ATACMS на поле бою в Східній Європі зменшить запаси Америки та зашкодить готовності армії США до майбутньої боротьби.

Це занепокоєння, а також існуюче занепокоєння адміністрації щодо того, що Україна використовуватиме ракети дальності понад 300 км, щоб атакувати території РФ та перетинати, за словами Кремля, червону лінію, є причиною того, чому США не відправляють ATACMS на лінію фронту.

Оцінка Пентагоном своїх запасів частково залежить від того, скільки планувальників зброї та боєзапасів вважають, що їм може знадобитися для протистояння ворогу. Ці плани не були суттєво переглянуті з початку війни в Україні, і не було переналаштовано запаси, які можуть знадобитися США в резерві, щоб протистояти ослабленій Росії, або врахувати той факт, що Україна, по суті, веде цю війну прямо зараз.

Однією з причин, чому військові вагаються надсилати ATACMS, є бажання підтримувати певний рівень боєзапасів у запасах США, сказав один американський чиновник, який, як і інші, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні військові розрахунки.

“З будь-яким пакетом ми завжди враховуємо нашу готовність і власні запаси, забезпечуючи Україні те, що їй потрібно на полі бою. Існують інші шляхи надання Україні можливостей, необхідних для завдання ударів по цілях”, — сказав високопоставлений чиновник Пентагону.

За останні два десятиліття компанія Lockheed Martin випустила близько 4000 ATACMS у різних конфігураціях. Деякі з цих ракет були продані країнам-союзникам, які купили ракети для власних систем залпового вогню. Близько 600 було випущено військами США під час війни в Перській затоці та війни в Іраку.

Один з обхідних шляхів, який розглядає Київ, полягає в тому, щоб запитати дозвіл Вашингтона на купівлю ATACMS у країни-союзника, яка експлуатує цю зброю, використовуючи військове фінансування Сполучених Штатів, за словами одного з людей, знайомих з обговореннями. Список користувачів ATACMS включає Південну Корею, Польщу, Румунію, Грецію, Туреччину, Катар і Бахрейн.

Інша проблема щодо надсилання ATACMS — те, що це занадто агресивний крок команди Байдена — залишається. Але українські чиновники вже чули такі аргументи щодо іншої зброї, однак адміністрація Байдена змінила курс і надала Україні артилерію, систему протиракетної оборони та танки.

Попри застереження Вашингтона, Україна продовжує наполягати на більш досконалій зброї, з ATACMS, як правило, у верхній частині списку.

14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі будуть у Брюсселі, щоб провести дев’яте засідання Контактної групи з питань оборони України, щомісячне зібрання 50 країн, які обговорюватимуть, яку нову військову підтримку вони можуть надати Україні.

Одна особа близька до українського уряду, сказала, що Київ не очікує жодної нової зброї в пакеті допомоги, який Остін оголосить цього тижня. Вилучення з існуючих запасів і контрактів на нову зброю не включатиме ATACMS або F-16, але буде зосереджено на боєзапасах, ППО та запасних частинах.

Яким би не був пакет США — та інші обіцянки країн-партнерів — Україна прагне більшої таємниці, коли ці уряди оголошують про таку допомогу.

Офіційні особи в Києві все більше стурбовані тим, що деякі з більш детальних списків, які надходять із Вашингтона та інших країн, можуть надати занадто багато інформації Росії, яка може підготувати захист або контрзаходи проти нової зброї.

Зеленський натякнув на ці зростаючі занепокоєння минулого тижня у Брюсселі, коли зустрівся з лідерами Європейського Союзу, щоб поговорити про те, що йому потрібно цього року та надалі.

Прагнення до більшої секретності можна розглядати як важкий запит для деяких країн, які прагнуть показати, наскільки глибокою є їхня підтримка України, особливо коли ця підтримка може також означати американське військове фінансування для заміни запасів у наступні роки.

На саміті ЄС Зеленський офіційно попросив прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера передати Україні частину винищувачів МіГ-29 його країни.

У п’ятницю Хегер заявив, що готовий почати переговори про потенційний трансфер.

“Президент України попросив мене поставити МіГи. Тепер, оскільки цей офіційний запит надійшов, процес переговорів може бути розпочато”, – сказав Хегер.