Про це поінформували в пресслужбі посольства Німеччини в Україні.

Йдеться про поїздки до Німеччини з метою відвідання друзів, знайомих та родичів, а також з туристичною метою.

Щоб мати дозвіл на в’їзд, потрібно отримати щеплення вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

“З 25 червня 2021 року в’їзд з України в Німеччину для осіб, повністю вакцинованих проти SARS-CoV-2 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), буде знову можливим. Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати в Німеччину з метою відвідання друзів, знайомих та родичів, а також з туристичною метою. Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим”, – зазначили в посольстві.

Для в’їзду необхідно дотриматися ряду умов:

1. Повна вакцинація повинна бути завершена не пізніше ніж за 14 днів до дати в’їзду.

2. Право в’їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson (визнаних Європейським агентством з лікарських засобів).

Перевірити, щеплення якими вакцинами дозволяє в’їзд, можна на сайті німецького Інституту Пауля Ерліха (перелік у майбутньому планують розширювати).

3. Для в’їзду необхідно надати: цифровий COVID-сертифікат європейського зразка або ж аналог підтвердження вакцинації в цифровій чи в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами. Цей документ має містити таку інформацію:

• Персональні дані вакцинованої особи (прізвище, ім’я та дата народження).

• Дата вакцинації, кількість вакцин.

• Назва вакцини.

• Назва захворювання, від якого було зроблено щеплення.

• Інформацію, яка б вказувала на відповідальну за проведення вакцинації чи видачу сертифіката особу або організацію (наприклад офіційний символ чи назву особи/організації).

“Для осіб, які одужали від хвороби, щеплення може містити лише одну дозу вакцини. Для підтвердження повної вакцинації особам, які одужали, необхідно також довести, що перед щепленням вони хворіли на коронавірус SARS-CoV-2. Підтвердженням факту хвороби має бути позитивний результат ПЛР-тесту. Підтвердження одужання повинне бути німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами в електронному вигляді або в паперовій формі”, – уточнили в посольстві.

Діти, яким ще не виповнилося 12 років і які ще не отримали щеплення проти коронавірусу, можуть за наявності у них документального підтвердження про тест (ПЛР чи на антиген) в’їжджати до Німеччини у супроводі одного або обох повністю вакцинованих батьків.

Дітям, яким ще не виповнилось 6 років, підтвердження тестування не потрібне.