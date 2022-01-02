У Німеччині закрилися три з останніх шести атомних електростанцій, оскільки країна рухається до завершення виходу з ядерної енергетики.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Тепер країна зосередиться на відновлюваних джерелах енергії.

Уряд вирішив прискорити поетапний вихід з ядерної енергетики після аварії на японському реакторі Фукусіма у 2011 році, коли землетрус і цунамі знищили прибережну електростанцію, та у зв’язку з найгіршою у світі ядерною катастрофою в Чорнобилі у 1986 році.

Три останні атомні електростанції – Ісар-2, Емсланд і Некарвестхайм II – будуть вимкнені до кінця 2022 року.

Поступовий відхід від енергії, яку деякі вважають чистою та дешевою, є незворотним кроком для найбільшої економіки Європи, навіть якщо вона стикається з амбітними кліматичними цілями та зростанням цін на електроенергію.

Як відомо, шість АЕС забезпечували близько 12% потреб електроенергії Німеччини протягом 2021 року. При тому, частка відновлюваної енергії становила майже 41%, з вугіллям – трохи менш як 28%, а газом – близько 15%.

Країна має ціль: до 2030 року забезпечити 80% енергетичних потреб з допомогою відновлюваних джерел енергії шляхом розширення інфраструктури вітрової та сонячної енергії.