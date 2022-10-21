Про це повідомляє пресслужба HENSOLDT.

У межах замовлення компанії Diehl Defence, що виробляє IRIS-T, на суму у 2 мільйони євро, один із радарів TRML-4D вже відправили в Україну. Натомість ще три прибудуть протягом декількох місяців.

Зазначається, що TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA. Вона здатна виявляти, відстежувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Також забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.

Томас Мюллер, генеральний директор HENSOLDT, зазначив: “Ситуація в Україні вимагає швидких і рішучих дій. Завдяки серійній виробничій лінії та відданості наших співробітників ми можемо постачати такі системи для захисту населення в найкоротші терміни”.

ДОВІДКА: Система SLM IRIS-T, яка 11 жовтня перетнула кордон України з Польщею, має мобільні пускові установки та 360-градусний радар. Її створювали для Єгипту, але Каїр погодився, щоб Київ першим отримав ППО.

Система озброєння ефективна на відстані до 25 миль і може вражати цілі на відстані до 12 миль у повітрі, сказав представник компанії.