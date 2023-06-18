У німецькому виданні Stern заявили, що не поширювали інформацію про серйозне поранення голови очільника ГУР України Кирила Буданова. Раніше дані поширили у соцмережах РФ, включаючи Telegram канал Соловйова, з посиланням на Stern.

Джерело: Stern.

У журналі наголосили, що не публікували інформацію про нібито серйозну травму головного мозку та те, що Буданов нібито перебуває у комі.

“Stern не публікував подібної новини”, — йдеться у статті журналу. “Отже, ця історія — не більше ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів”.

Далі наголошується, що останній матеріал Stern про главу ГУР МО датовано 28 лютого 2023 року. У ньому наводилася думка глави ГУР України щодо того, чи буде Пекін поставляти зброю Москві.

Видання наголосило, що дезінформація про “важке поранення” Буданова вже поширилася й у перекладі іншими мовами. Зокрема дані з’явилися на сайті фейкового, як пише Stern, італійського новинного агентства Nova News. Журнал стверджує, що Nova News використовується РФ для поширення власної пропаганди. Стаття щодо Буданова вже опублікована англійською, іспанською, італійською, німецькою, німецькою. сербською, французькою та хорватською мовами.

З боку РФ поширення даних про Буданова — цілеспрямована кампанія з дезінформації. Наприклад, прокремлівське “РИА Новости” два дні тому писало, що голову української розвідки нібито було серйозно поранено під час ракетного удару по Києву 29 травня і доставлено до Берліна. Провладне інформагентство писало про тяжке поранення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Президент України Володимир Зеленський 17 червня спростував інформацію про їхні поранення. За його словами, і Залужний, і Буданов були присутні на нараді військового керівництва країни.