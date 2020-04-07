Ролик опубліковано на Youtube-каналі артистки.

У новій іронічній пісні Jerry Heil висміяла поведінку схильних до паніки людей, які під час карантину скуповують в магазинах товари першої необхідності. Головною героїнею пісні стала самотня жінка на ім’я Ніна, яка купила запас гречки та мріє про своє “Аль-Пачіно”, сидячи на самоізоляції. Співачка порадила Ніні не нервувати та “просто сидіти вдома, тому що карантин”.

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