Ролик опубліковано на Youtube-каналі артистки.
У новій іронічній пісні Jerry Heil висміяла поведінку схильних до паніки людей, які під час карантину скуповують в магазинах товари першої необхідності. Головною героїнею пісні стала самотня жінка на ім’я Ніна, яка купила запас гречки та мріє про своє “Аль-Пачіно”, сидячи на самоізоляції. Співачка порадила Ніні не нервувати та “просто сидіти вдома, тому що карантин”.
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Українські зірки разом з Міністерством охорони здоровʼя записали ролик, у якому закликали українців дотримуватися простих правил, що допоможуть убезпечитися та зменшити ризики інфікування коронавірусом.