Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг підтримує ініціативу вимірювати споживання газу не в кіловатах.

Про це під час брифінгу 12 лютого повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

За словами Тарасюка, газ при транзиті та імпорті вже давно вимірюється в кіловатах. Така система вимірювання застосовується у Європі.

“Це вирішує кілька проблем. Одна з них — якість газу. Бо калорійність газу — один з найважливіших показників якості газу”, — сказав він.

Така система вимірювання, як зазначив глава НКРЕКП, є більш ефективною. Наприклад, через те, що споживачі в Україні одержують газ з різних джерел, якість палива в деяких регіонах нижча, а обсяги його споживання — вищі.

“Наприклад, у Львові щоб приготувати одну й ту ж ємність, необхідно використати витратити 1,1 куб газу, а в Києві — 1 куб, але у Львові заплатять більше, тому що платять за обсяги. Коли ми перейдемо на кіловати ми заплатимо однакову ціну”, — додав він.

Водночас Тарасюк підкреслив, що для того, щоб відмовитися від вимірювання обсягів спожитого палива в кубічних метрах, потрібен час.

“Перехід на кіловати — однозначно правильна річ. Треба це зробити, але не поспішати, щоб встигнути перевести всю нормативну базу, підготувати користувачів, пояснити, що це таке. Ініціативу цю ми повністю підтримуємо, але підтримуємо її введення, щонайменше, восени, а можливо навіть через рік, щоб спокійно до цього підготуватися”, — наголосив голова НКРЕКП.