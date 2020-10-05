Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз М. Райс отримали Нобелівську премію з медицини за їхній внесок в боротьбу з гепатитом C, хворобою, яка є серйозною проблемою для глобальної системи охорони здоров'я.

Про це йдеться у повідомленні Нобелівського комітету.

За словами Нобелівської асамблеї, відкриття вчених “дозволило розробити аналізи крові і нові ліки, які врятували мільйони життів”.

Нобелівська асамблея оголосила про присудження премії в Каролінському інституті у Стокгольмі.

“Вперше в історії хворобу тепер можна вилікувати, що вселяє надію на викорінення вірусу гепатиту С серед населення світу”, – йдеться в заяві комітету.

Хто отримав премію?

Харві Дж. Альтер, американець, працює медичним дослідником в Національному інституті охорони здоров’я штату Меріленд.

Майкл Хоутон, що народився у Великобританії, є професором вірусології Лі Ка Шинга в Університеті Альберти, Канада. Він також є директором Інституту прикладної вірусології Лі Ка Шина при університеті.

Чарльз М. Райс народився в Сакраменто, професор Рокфеллерівського університету в Нью-Йорку. З 2001 по 2018 рік він був науковим і виконавчим директором Центру вивчення гепатиту С при університеті.

Хто отримав Нобелівську премію з медицини 2019 року?

Премія була присуджена Вільяму Г. Келіна-молодшому, Пітеру Дж. Реткліфф і Греггу Л. Семензі за відкриття того, як клітини сприймають доступність кисню і адаптуються до нього. Ці клітинні механізми контролюють, наприклад, адаптацію до великої висоти і те, як ракові клітини поглинають кисень.