Україна отримає від Норвегії приблизно 160 ракет Hellfire. Ще ЗСУ передадуть пускові майданчики, блоки наведення та прилади нічного бачення.

Про це повідомило Міноборони Норвегії.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив про передачу озброєння під час зустрічі з міністрами оборони приблизно 40 країн у Рамштайні. Він додав, що Україна раніше надсилала запити про надання цієї зброї.

Ракету можна використовувати для наземних і морських цілей. Боєприпаси вивезли з Норвегії, а перед передачею перевірили стан ракет. Українських операторів навчали норвезькі інструктори.

Спершу ракети придбали для норвезького десантного підрозділу Coastal Ranger Commando. Термін використання Hellfire наближається до кінця. Міноборони Норвегії планували поетапно зняти їх зі збройних сил.

Обладнання нічного бачення включають окуляри нічного бачення та біноклі. Обладнання замінили новішим у збройних силах Норвегії.

“Нині ми та наші союзники передавали військові системи та техніку з власних запасів. У майбутньому нам потрібно буде тісно співпрацювати з ОПК, щоб забезпечити необхідні поставки військової техніки в Україну. Це також забезпечить отримання Україною більш сучасного та ефективного обладнання”, – заявив Бйорн Арільд Грам.