Україна отримає від Норвегії 863 мільйони гривень (250 мільйонів крон) на посилення ядерної безпеки.

Джерело: Енергоатом

За даними компанії, Україна отримає від Норвегії 863 000 000 гривень від Норвегії на забезпечення ядерної безпеки в Україні, оскільки незаконна війна Росії є великою загрозою для ядерної енергетики.

З цієї суми 100 000 000 крон будуть спрямовані на підтримку роботи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.

Решта 150 000 000 крон будуть спрямовані на фінансування співпраці Норвегії з Україною у сфері ядерної безпеки.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов’язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.