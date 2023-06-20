Джерело: Енергоатом
За даними компанії, Україна отримає від Норвегії 863 000 000 гривень від Норвегії на забезпечення ядерної безпеки в Україні, оскільки незаконна війна Росії є великою загрозою для ядерної енергетики.
З цієї суми 100 000 000 крон будуть спрямовані на підтримку роботи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.
Решта 150 000 000 крон будуть спрямовані на фінансування співпраці Норвегії з Україною у сфері ядерної безпеки.
Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов’язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку зараз захопила й контролює.