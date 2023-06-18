Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку зараз захопила й контролює.

Джерело: NBC News

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Водночас глава держави додав, що війна в Україні затягується, оскільки поставки західного озброєння здійснюються невеликими партіями. Для якнайшвидшої перемоги України Захід повинен прискорити надання військової допомоги.

“Якщо нам масово передадуть потрібне військове обладнання, яке зараз є на балансі у наших союзників, ми швидше здобудемо перемогу”, – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що 15 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану ЗАЕС. Після цього він заявив, що ситуація на атомній електростанції серйозна, однак вона перебуває в процесі стабілізації.

При цьому Гроссі заявив, що рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції після руйнування дамби Каховської ГЕС залишається достатнім, принаймні на деякий час.

За його словами, падіння рівня води у ставку-охолоджувачі атомної станції стало одним із найсерйозніших наслідків катастрофи на Каховській ГЕС.

Раніше Рафаель Гроссі закликав надати експертам ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для перевірки “суттєвої розбіжності” у даних про рівень води на зруйнованій Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції. Оскільки висота рівня води є основною характеристикою для тривалої роботи водяних помп.

Варто нагадати, ще до підриву дамби Каховської ГЕС, експерт із питань ядерної безпеки, який консультував уряди Великої Британії та Франції, голова Nuclear Consulting Group Пол Дорфман попередив, що ситуація на найбільшій електростанції Європи зараз “ймовірно більш небезпечна, ніж будь-коли”.