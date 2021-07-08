Компанія "Нова пошта", яка подала до суду на Держпродспоживслужбу через штраф на 325 млн гривень, заявляє, що органи контролю намагаються "додушити" бізнес.

Заяву опубліковано на сторінці компанії в Facebook.

Компанія скаржиться на посилення фіскалізації та тиску, спроби держави наповнити бюджет коштом бізнесу після локдаунів. Як приклад “Нова пошта” наводить інцидент із призначенням Державною споживчою службою в Харківській області штрафу у розмірі понад 325 млн гривень, який компанія називає “необґрунтовано великим”.

Як сповіщалося, “Нова пошта” оскаржує цей штраф в суді, заявляючи про численні порушення під час перевірки, за підсумками якої штраф було накладено.

Компанія запевняє, що проблема є системною, і жертвами свавілля може стати решта підприємств.

“Завтра до будь-якого бізнесу, кав’ярні, магазину чи заводу можуть прийти з перевірками й провести їх незаконно, без можливості захистити себе в рамках закону. Такий тиск на бізнес остаточно доб’є постраждалу від пандемії економіку. Висновок – контрольні органи не для захисту українців, а щоб “додушити” бізнес, який їм же й платить зарплати через податки”, — йдеться в заяві.

Компанія вимагає від Держпродспоживслужби анулювати своє рішення щодо штрафу та в разі потреби провести ще одну перевірку.

“Нова пошта” також закликає інших представників бізнесу висловити свою незгоду з діями державних органів, які компанія вважає неправомірними. Запущено відповідну кампанію в соцмережах.

“Ми не будемо мовчати та не терпітимемо неправомірних дій. Адже сьогодні це ми, а завтра будь-хто з вас. Закликаємо свідомий бізнес проявити свій голос! Якщо вам, як і нам, є що сказати про свавілля державних органів – пишіть й використовуйте хештег #Бізнесмаєголос та завантажуйте рамку за посиланням”, — зазначили в компанії.