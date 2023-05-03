Нова Зеландія оголосила про виділення 3,1 млн доларів для допомоги Україні. Ще було введено додаткові антиросійські санкції.

Про це повідомило The Guardian.

За словами прем’єр-міністра Кріса Гіпкінса, кошти скерують на програми Українського гуманітарного фонду, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду та Трастового фонду для потерпілих.

Санкції запровадили проти 18 юридичних та 9 фізичних осіб, які підтримують Росію.

Також 95 новозеландських військовослужбовців продовжать навчати українські війська поблизу Лондона до 30 червня 2024 року. Ще двоє співробітників візьмуть участь у західних програмах космічної підготовки в Польщі, але не приїдуть в Україну.

“На жаль, конфлікт, здається, триватиме ще деякий час. Ми та партнери-однодумці не відступимо і не дозволимо Росії нав’язати свою силу невинному народу України”, − сказав Гіпкінс.

Додамо, що з березня 2022 року країна скерувала 440 військових для допомоги України. Більшість з них (300) навчали українських військових у Великій Британії.