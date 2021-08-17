У Новій Зеландії ввели локдаун після того, як в найбільшому місті Окленді був зареєстрований перший за шість місяців випадок коронавірусу в країні.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Вся Нова Зеландія буде перебувати в умовах найжорстокішого карантину четвертого рівня як мінімум три дня, починаючи з середи. Цей рівень передбачає закриття шкіл, офісів і всіх підприємств, при цьому в роботі залишаться тільки основні служби.

Водночас, Окленд і Коромандел, прибережне місто, де інфікована людина також провела час, будуть ізольовані на сім днів.

Прем’єр-міністр Джасінда Ардерн розповіла, що у 58-річного чоловіка, який підхопив коронавірус, виявили штам Delta, хоча секвенування генома ще не було завершено. За її словами, можуть бути й інші випадки, оскільки цей штам дуже заразний.

Останній зареєстрований випадок COVID-19 в Новій Зеландії був зареєстрований в лютому. Громадяни країни жили без обмежень останні пів року, хоча міжнародні кордони в основному залишалися закритими.

Всього в країні зареєстровано близько 2500 підтверджених випадків коронавірусу і 26 пов’язаних з ним смертей.