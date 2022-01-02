Результати шести дослідницьких груп свідчать про те, що цей варіант COVID-19 більше розмножується в горлі і викликає менш серйозні захворювання

Про це повідомляє британське видання The Guadrian.

Все більше досліджень вказує на те, що варіант Omicron з більшою ймовірністю інфікує горло, ніж легені. На думку вчених, це може пояснити, чому він виявляється заразнішим, ніж інші версії вірусу, але у порівнянні з ними, менш смертельним.

Шість досліджень – чотири з них опубліковані в останні дні грудня – показали, що Omicron не пошкоджує легені людей так сильно, як Delta та інші попередні варіанти COVID-19.

“Результатом усіх мутацій, які відрізняють Omicron від попередніх варіантів, є те, що він, можливо, змінив здатність заражати різні види клітин”, – сказав Дінан Піллей, професор вірусології Університетського коледжу Лондона.

“По суті, Omicron, схоже, більш здатний інфікувати верхні дихальні шляхи – клітини в горлі. Він буде розмножуватися в клітинах там швидше, ніж у клітинах глибоко в легенях. Це дійсно попередній результат, але результати інших досліджень вказують у тому ж напрямку”.

За словами професора Джеймса Стюарта, вченого з Дослідницької групи молекулярної вірусології Університету Ліверпуля, Omicron призводить до легшого перебігу захворювання у мишей – інфіковані Omicron, вони втрачають менше ваги, мають нижче вірусне навантаження та мають легший перебіг пневмонії.

“Це одна частина головоломки”, — сказав він. “Модель на тваринах припускає, що хвороба легша, ніж Delta та оригінальний вірус Уханя. Перші ознаки свідчать про те, що це хороші новини, але це не сигнал відмовлятися від настороженості, тому що якщо ви клінічно вразливі, наслідки все одно можливі – є випадки смерті від Omicron. Не кожен може зірвати маски і гуляти”.

Лабораторія Нейтса в Університеті Левена в Бельгії виявила подібні результати у сирійських хом’яків із меншим вірусним навантаженням у легенях у порівнянні з іншими варіантами. Професор Йохан Нейтс сказав, що це може бути пов’язано з тим, що вірус краще заражає людей, ніж хом’яків, або що він з більшою ймовірністю вражає верхні дихальні шляхи, або що він провокує легші перебіги захворювання.

Ще одне надруковане дослідження у США також виявило, що миші з Omicron втратили менше ваги і мали нижче вірусне навантаження. А вчені з Центру дослідження вірусів Університету Глазго знайшли докази того, що Omicron змінив спосіб потрапляння в організм. Він, ймовірно, міг уникнути імунітету людей, які отримали дві дози вакцини, але бустерна доза дала “часткове відновлення імунітету”.