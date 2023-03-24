Місія ООН нещодавно представила нові звіти про ситуацію з правами людини в Україні та поводження з військовополоненими під час повномасштабної війни.

Про це повідомила голова Місії Матільда Богнер під час пресконференції.

Звіт охоплює період з 1 серпня 2022 року по 31 січня 2023. У ньому представники ООН підтвердили, що війська РФ вбивають, катують, незаконно затримують та викрадають цивільних, а також вчиняють сексуальні злочини.

Зауважується, що від початку російського повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 8 тисяч цивільних. Крім того, близько 14 тисяч зазнали поранень.

В ООН додали, що близько 90% осіб, які раніше були незаконно затримані росіянами, розповіли, що окупанти катували й жорстоко поводилися з ними під час тримання під вартою. Зокрема, йдеться про випадки сексуального насилля. Серед цих цивільних було 5 неповнолітніх хлопців.

Загалом ООН зафіксувала 133 випадки сексуального насильства.

В організації пишуть, що вони занепокоєні буцімто 25 “довільними стратами російських військовополонених”, які, як зазначили у матеріалі, вчинили ЗСУ.

За словами Богнер, ООН відомо про розслідування, які розпочала українська прокуратура щодо нібито п’яти випадків, які стосуються 22 жертв незаконних страт військовополонених.

Водночас ООН зафіксувала 15 випадків страт українських військовополонених, 11 з яких вчинили найманці ПВК “Вагнер”.

Для звіту опитано понад 400 військовополонених з обох боків.