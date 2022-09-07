Катерині Губарєвій, яка є новою заступницею гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо, оголошено про підозру. До цього вона очолювала так зване "Міністерство зовнішніх справ ДНР".

Про це повідомила Служба безпеки України.

Жінка, яка родом із Каховки, переїхала на тимчасово окуповані терени Херсонської області у червні цього року. Вона добровільно погодилася обійняти посаду так званого “заступника голови у сфері цифровізації та соціальної політики”.

Нині вона виконує низку завдань від російських окупантів. За її сприянням запущено радіомовлення російських радіостанцій на території Херсонської області. В етер потрапили п’ять ворожих радіостанцій.

Катерина Губарєва сприяла переходу на російський мобільний зв’язок. Опріч цього, відкрито “нові” відділення Пенсійного фонду та пошти у Херсоні та районних центрах області, а також розпочав роботу Центр зайнятості для залучення мешканців міста та області до роботи під “новим прапором”.

Зрадниця розпочала колабораційну діяльність ще у 2014 році. Вона перебувала на Донбасі, де тривалий час працювала на представників російських спецслужб та терористичних організацій. Жінка була так званим міністром закордонних справ “Донецької Народної Республіки”, депутатом народної ради та помічником голови уряду так званої “ДНР”.

Їй оголошено про підозру у колабораційній діяльності. За злочини зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.