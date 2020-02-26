"Новий канал" оскаржив в Окружному адміністративному суді міста Києва внесення російської комедіантки Катерини Варнави до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ “Новий канал” до Служби безпеки України та Міністерства культури, молоді та спорту України”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, позивач просить суд скасувати наказ міністерства про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення СБУ щодо включення до цього переліку громадянки Російської Федерації Катерини Варнави.

Крім того, серед інших вимог позову – визнати протиправним звернення СБУ до Міністерства культури, молоді та спорту України щодо внесення Варнави до вищевказаного переліку осіб.

Справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 24 березня 2020 року.