Про це повідомила пресслужба ОАСК.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ “Новий канал” до Служби безпеки України та Міністерства культури, молоді та спорту України”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, позивач просить суд скасувати наказ міністерства про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення СБУ щодо включення до цього переліку громадянки Російської Федерації Катерини Варнави.
Крім того, серед інших вимог позову – визнати протиправним звернення СБУ до Міністерства культури, молоді та спорту України щодо внесення Варнави до вищевказаного переліку осіб.
Справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 24 березня 2020 року.
- Раніше Державне агентство з питань кіно у 2019 році заборонило демонстрацію та розповсюдження на території України фільм “Вісім перших побачень” (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 року), в якому зіграли президент Володимир Зеленський та Катерина Варнава.