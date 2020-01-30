Новий куратор українського напрямку у російській зовнішній політиці Дмитро Козак, також відомий як куратор від РФ в Молдові, спробує нав’язати Україні федералізацію.

Таку думку в інтерв’ю #Буквам висловив молдавський політик, депутат Парламенту Молдови Оазу Нантой.

Він провів паралель між війною на Донбасі і замороженим конфліктом в Придністров’ї.

”Щойно ставши президентом, Додон почав запускати якісь дурацькі ініціативи на кшталт міжнародних конференцій з пошуку шляхів об’єднання Молдови, говорити про “консенсус великих держав”, – сказав Нантой.

За його словами, з таких дій президента Молдови стало ясно, що є сценарій нав’язати Молдові якийсь особливий юридичний статус.

”Після цього Путін заявить: “Подивіться: я ж не тільки кров в Україні проливаю, Крим анексував і МН17 збив. Я ще й миротворець. І оцей успішний прецедент – чому б не спробувати його і в Донецьку-Луганську?” Тобто, нав’язати Україні федералізацію. При цьому хочу вточнити, що “федерація” як слово нічого не означає: щоб пересвідчитись, погляньте на сьогоднішню нібито федеративну Росію. Мова йде лише про нав’язування статусу, за якого підконтрольні Росії регіони матимуть право вето – і у нас, і у вас”, – пояснив він.

Політик зазначив, що Україні можуть пропонувати швидкі й нібито прості способи вирішення проблеми.

”І, дивлячись на вашу молоду команду, якій бракує досвіду – розумію, що це їхнє слабке місце. Коли президент приходить до влади з такою шаленою перевагою в голосах, від нього чекають чудес. Та й він сам радий би щось таке зробити. У ситуації, коли проблема Донецька й Луганська не має швидких рішень у принципі. Це проблема на покоління”, – вважає він.

За словами Нантоя, вірити в те, що після Мюнхенської промови 2007-го, після війни в Грузії, після анексії Криму Путін змириться із втратою України – це все одно, якби Сталін пішов у монахи.

”Словом, Сурков чи Козак – не суть важливо, які холуї, коли пахан той самий. Так, він може обманювати Зеленського в якийсь новий спосіб. Затягувати його в діалог, щоб потім, підключивши своїх європейських друзів, нав’язати якусь херню. “Не мытьем, так катаньем” затягти за червоні лінії, де вже не комільфо буде рубати кінці. Все це має під собою одну мету: ваше підкорення”, – пояснив він.

Депутат Парламенту Молдови Україні вважає, що зараз Україні найкраще просто мати терпіння.

”Стратегічне терпіння. Відбиваючись, чекати, доки режим Путіна впаде. А не намагатись будувати з ним мости”, – резюмував він.