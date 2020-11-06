Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 42 375. Минулої доби померли 14 хворих. Усього від коронавірусу в столиці 841 летальний випадок.
Захворіли 5 листопада:
- 556 жінок віком від 18 до 84 років;
- 377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
- 34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 25 днів до 17 років.
- Серед них і 39 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 55 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу найбільше людей від початку епідемії – 1 449. Всього коронавірус подолали 15 218 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 164, Оболонському – 154, Деснянському районі – 114 випадків.
Кличко наголосив, що у столиці вже підготували майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах. Зокрема, цього тижня місто визначило майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях – №3, №5, №7 та №12. І їх зараз готують для прийому хворих на коронавірус.
- Станом на 9 ранку 6 листопада в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок зараження коронавірусом COVID-19. При цьому, понад 10,7 тисяч українців одужали.