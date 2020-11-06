За минулу добу, 5 листопада, у Києві зафіксували 1002 нових випадки коронавірусу COVID-19, що є новим рекордом за весь час епідемії у нашій країні.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 42 375. Минулої доби померли 14 хворих. Усього від коронавірусу в столиці 841 летальний випадок.

Захворіли 5 листопада:

556 жінок віком від 18 до 84 років;

377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 25 днів до 17 років.

Серед них і 39 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 55 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу найбільше людей від початку епідемії – 1 449. Всього коронавірус подолали 15 218 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 164, Оболонському – 154, Деснянському районі – 114 випадків.

Кличко наголосив, що у столиці вже підготували майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах. Зокрема, цього тижня місто визначило майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях – №3, №5, №7 та №12. І їх зараз готують для прийому хворих на коронавірус.