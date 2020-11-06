Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Серед нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 – 304 виявили серед дітей, а 468 – серед медичних працівників.
За останню добу через ускладнення, викликані COVID-19, госпіталізували 1517 осіб.
201 людина померла внаслідок захворювання на COVID-19.
В цілому по країні одужали 10762 українця.
За добу в країні зробили більше 80 тисяч тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 50 506, а методом ІФА – 29 576.
Загалом, за весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіло 440 188 осіб; одужало – 195 544 особи; летальних випадків – 8 125; проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002 випадки), Харківській області (801 випадок), Житомирській області (591 випадок), Одеській області (554 випадки) та Івано-Франківській області (511 випадків).
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 42 375 випадків;
- Вінницька область – 11 923 випадки;
- Волинська область – 15 313 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
- Донецька область – 13 128 випадків;
- Житомирська область – 17 189 випадків;
- Закарпатська область – 16 268 випадків;
- Запорізька область – 12 196 випадків;
- Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
- Київська область – 18 763 випадки;
- Кіровоградська область – 2 891 випадок;
- Луганська область – 4 214 випадків;
- Львівська область – 32 425 випадків;
- Миколаївська область – 9 605 випадків;
- Одеська область – 27 392 випадки;
- Полтавська область – 11 337 випадків;
- Рівненська область – 21 026 випадків;
- Сумська область – 13 635 випадків;
- Тернопільська область – 21 708 випадків;
- Харківська область – 41 131 випадок;
- Херсонська область – 5 027 випадків;
- Хмельницька область – 18 438 випадків;
- Черкаська область – 10 292 випадки;
- Чернівецька область – 24 079 випадків;
- Чернігівська область – 9 787 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я України пропонуватиме уряду посилити карантинні обмеження, заборонивши розваги у ТРЦ, басейни та концерти.
- Одночасно у МОЗ пропонують дозволити роботу дитсадків і початкових класів шкіл у “червоній” зоні карантину.
- Щодобовий приріст виявлених випадків зараження коронавірусом вже майже досягає 10 тисяч. 5 листопада було встановлено два рекорди – підтверджено 9850 нових випадків зараження коронавірусом і 8 тисяч одужань.