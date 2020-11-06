Станом на 9 ранку 6 листопада в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок зараження коронавірусом COVID-19. При цьому, понад 10,7 тисяч українців одужали.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Серед нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 – 304 виявили серед дітей, а 468 – серед медичних працівників.

За останню добу через ускладнення, викликані COVID-19, госпіталізували 1517 осіб.

201 людина померла внаслідок захворювання на COVID-19.

В цілому по країні одужали 10762 українця.

За добу в країні зробили більше 80 тисяч тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 50 506, а методом ІФА – 29 576.

Загалом, за весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіло 440 188 осіб; одужало – 195 544 особи; летальних випадків – 8 125; проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002 випадки), Харківській області (801 випадок), Житомирській області (591 випадок), Одеській області (554 випадки) та Івано-Франківській області (511 випадків).

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 42 375 випадків;

Вінницька область – 11 923 випадки;

Волинська область – 15 313 випадків;

Дніпропетровська область – 17 014 випадків;

Донецька область – 13 128 випадків;

Житомирська область – 17 189 випадків;

Закарпатська область – 16 268 випадків;

Запорізька область – 12 196 випадків;

Івано-Франківська область – 23 032 випадки;

Київська область – 18 763 випадки;

Кіровоградська область – 2 891 випадок;

Луганська область – 4 214 випадків;

Львівська область – 32 425 випадків;

Миколаївська область – 9 605 випадків;

Одеська область – 27 392 випадки;

Полтавська область – 11 337 випадків;

Рівненська область – 21 026 випадків;

Сумська область – 13 635 випадків;

Тернопільська область – 21 708 випадків;

Харківська область – 41 131 випадок;

Херсонська область – 5 027 випадків;

Хмельницька область – 18 438 випадків;

Черкаська область – 10 292 випадки;

Чернівецька область – 24 079 випадків;

Чернігівська область – 9 787 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.