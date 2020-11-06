Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Серед нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 – 304 виявили серед дітей, а 468 – серед медичних працівників.

За останню добу через ускладнення, викликані COVID-19, госпіталізували 1517 осіб.

201 людина померла внаслідок захворювання на COVID-19.

В цілому по країні одужали 10762 українця.

За добу в країні зробили більше 80 тисяч тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 50 506, а методом ІФА – 29 576.

Загалом, за весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіло 440 188 осіб; одужало – 195 544 особи; летальних випадків – 8 125; проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002 випадки), Харківській області (801 випадок), Житомирській області (591 випадок), Одеській області (554 випадки) та Івано-Франківській області (511 випадків).

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 42 375 випадків;
  • Вінницька область – 11 923 випадки;
  • Волинська область – 15 313 випадків;
  • Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
  • Донецька область – 13 128 випадків;
  • Житомирська область – 17 189 випадків;
  • Закарпатська область – 16 268 випадків;
  • Запорізька область – 12 196 випадків;
  • Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
  • Київська область – 18 763 випадки;
  • Кіровоградська область – 2 891 випадок;
  • Луганська область – 4 214 випадків;
  • Львівська область – 32 425 випадків;
  • Миколаївська область – 9 605 випадків;
  • Одеська область – 27 392 випадки;
  • Полтавська область – 11 337 випадків;
  • Рівненська область – 21 026 випадків;
  • Сумська область – 13 635 випадків;
  • Тернопільська область – 21 708 випадків;
  • Харківська область – 41 131 випадок;
  • Херсонська область – 5 027 випадків;
  • Хмельницька область – 18 438 випадків;
  • Черкаська область – 10 292 випадки;
  • Чернівецька область – 24 079 випадків;
  • Чернігівська область – 9 787 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.