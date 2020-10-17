Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.
За минулу добу коронавірус перемогли 2 194 осіб, ще 109 хворих померли від ускладнень.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (598), Одеській (506), Харківській (472) та Дніпропетровській (464) областях.
На сьогоднішні в Україні COVID-19 підтвердили у 293 641 людини. З них 124 113 пацієнтів одужали, а 5 517 – померли.
- З 12 жовтня Київ віднесено до “помаранчевої” карантинної зони. Канів, що на Черкащині, та Суми – у “червоній” зоні. У Тернополі та Бережанах карантин послабили.
- 13 жовтня Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину через епідемію COVID-19 до кінця року, посиливши обмеження.