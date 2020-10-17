За минулу добу, 16 жовтня, в Україні зафіксували 6 410 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це новий рекорд.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу коронавірус перемогли 2 194 осіб, ще 109 хворих померли від ускладнень.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (598), Одеській (506), Харківській (472) та Дніпропетровській (464) областях.

На сьогоднішні в Україні COVID-19 підтвердили у 293 641 людини. З них 124 113 пацієнтів одужали, а 5 517 – померли.