Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За вчора в Україні зафіксовано 8 899 (з них дітей – 346, медпрацівників – 401) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19”, – написав він.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) і Житомирській (470 випадків) областях.

За останню добу було госпіталізовано 1207 осіб.

За добу померли ще 157 пацієнтів. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7532 людини.

Одужали за добу 5100 осіб, що є рекордним показником.