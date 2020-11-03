Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“За вчора в Україні зафіксовано 8 899 (з них дітей – 346, медпрацівників – 401) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19”, – написав він.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) і Житомирській (470 випадків) областях.
За останню добу було госпіталізовано 1207 осіб.
За добу померли ще 157 пацієнтів. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7532 людини.
Одужали за добу 5100 осіб, що є рекордним показником.
За весь час в Україні коронавірус подолали 168 868 пацієнтів.
З початку епідемії в Україні зафіксовано 411 093 випадків зараження коронавірусом.
За минулу добу було зроблено 60 836 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 34 818, методом ІФА – 26 018).
За весь час було проведено 3 379 029 ПЛР-тестів.
Кількість випадків зараження по регіонах наступна:
• м. Київ – 39 534 випадки;
• Вінницька область – 11 096 випадків;
• Волинська область – 14 234 випадки;
• Дніпропетровська область – 15 729 випадків;
• Донецька область – 11 731 випадок;
• Житомирська область – 1583 випадки;
• Закарпатська область – 15 187 випадків;
• Запорізька область – 10 797 випадків;
• Івано-Франківська область – 21 596 випадків;
• Київська область – 17 535 випадків;
• Кіровоградська область – 2677 випадків;
• Луганська область – 3881 випадок;
• Львівська область – 31 134 випадки;
• Миколаївська область – 8736 випадків;
• Одеська область – 25 785 випадків;
• Полтавська область – 10 190 випадків;
• Рівненська область – 19 998 випадків;
• Сумська область – 12 409 випадків;
• Тернопільська область – 21 186 випадків;
• Харківська область – 38 709 випадків;
• Херсонська область – 4424 випадки;
• Хмельницька область – 16 928 випадків;
• Черкаська область – 9670 випадків;
• Чернівецька область – 22 881 випадок;
• Чернігівська область – 9213 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
- 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. Київ залишається в “помаранчевій” зоні.
- Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.