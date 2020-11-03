Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За вчора в Україні зафіксовано 8 899 (з них дітей – 346, медпрацівників – 401) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19”, – написав він.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) і Житомирській (470 випадків) областях.

За останню добу було госпіталізовано 1207 осіб.

За добу померли ще 157 пацієнтів. З початку епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 7532 людини.

Одужали за добу 5100 осіб, що є рекордним показником.

За весь час в Україні коронавірус подолали 168 868 пацієнтів.

З початку епідемії в Україні зафіксовано 411 093 випадків зараження коронавірусом.

За минулу добу було зроблено 60 836 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 34 818, методом ІФА – 26 018).

За весь час було проведено 3 379 029 ПЛР-тестів.

Кількість випадків зараження по регіонах наступна:

• м. Київ – 39 534 випадки;

• Вінницька область – 11 096 випадків;

• Волинська область – 14 234 випадки;

• Дніпропетровська область – 15 729 випадків;

• Донецька область – 11 731 випадок;

• Житомирська область – 1583 випадки;

• Закарпатська область – 15 187 випадків;

• Запорізька область – 10 797 випадків;

• Івано-Франківська область – 21 596 випадків;

• Київська область – 17 535 випадків;

• Кіровоградська область – 2677 випадків;

• Луганська область – 3881 випадок;

• Львівська область – 31 134 випадки;

• Миколаївська область – 8736 випадків;

• Одеська область – 25 785 випадків;

• Полтавська область – 10 190 випадків;

• Рівненська область – 19 998 випадків;

• Сумська область – 12 409 випадків;

• Тернопільська область – 21 186 випадків;

• Харківська область – 38 709 випадків;

• Херсонська область – 4424 випадки;

• Хмельницька область – 16 928 випадків;

• Черкаська область – 9670 випадків;

• Чернівецька область – 22 881 випадок;

• Чернігівська область – 9213 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

  • 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. Київ залишається в “помаранчевій” зоні.
  • Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.