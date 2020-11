Про це пише Bloomberg.

Замовити електромобіль Rivian Automotive Inc. нескладно – з сьогоднішнього дня на сайті виробника можна обрати авто з потрібними вам характеристиками – відповідний колір, інтер’єр, потужність заряду батареї, колеса і шини. Ви навіть можете додати висувну кухню за 5000 доларів і плиту, що працює від акумулятора автомобіля.

А ось чекати на замовлення доведеться довго – справа в тому, що Rivian вже розпродала першу партію електромобілів R1T Launch Edition, яку зберуть в 2021 році, а прискорити виробництво нових машин не вийде через обмежені виробничі потужності.

За інформацією Bloomberg, нові покупці зможуть отримати авто тільки на почтаку першого кварталу 2022 року, якщо не пізніше. У компанії повідомили, що терміни варіюватимуться в залежності від того, яке за рахунком ваше ім’я в списку замовлень, де ви живете і яку модель обрали.

З огляду на відставання в роботі, Rivian – за підтримки Amazon.com Inc – прискорила свій план по збільшенню виробництва. Але складність запуску двох типів електромобілів з нуля в декількох варіантах означає, що на це потрібен час.

“Ми будемо обмежені в поставках протягом дуже довгого часу. Спочатку ми планували нарощування виробництва, яке викликало б надлишковий попит і серйозні обмеження пропозиції до 2023 року. Рішення компанії запропонувати різні моделі з різними характеристиками, а не одну стандартну модель, означає, що розробка займає більше часу”, – сказав головний виконавчий директор Rivian Р. Дж. Скаріндж в інтерв’ю Bloomberg Television.

Розпродані версії Launch Edition пікапа Rivian R1T (75 000 доларів до податкових пільг) та позашляховика R1S (77 500 доларів) здатні долати відстань понад 483 км без підзарядки. Поставки пікапа в США повинні початися в червні. Поставки позашляховика на п’ять або сім місць R1S почнуться в серпні.

Машини з трохи дешевшим комплектом устаткування і обробкою почнуть поставлятися в США в січні 2022 року.

Виконавчий директор Rivian зазначив, що компанія також випустить для пікапа 400-мильний акумулятор.

Проте у Rivian є шанс стати першою компанією, яка представить на ринок США електричний пікап – одну з найбільш очікуваних категорій автомобілів. До цього компанія Tesla Inc. заявила, що поставки її Cybertruck можуть початися вже в кінці 2021 року, компанія Ford Motor Co. повідомила про плани електрифікувати свій пікап F-150, а компанія General Motors Co. анонсувала виробництво свого електромобіля Hummer до осені наступного року.