Сьогодні, 10 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення колишнього голови Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

#Букви розповідають, що відомо про Уруського.

Олег Уруський народився 13 квітня 1963 року у Чорткові Тернопільської області.

У 1985 році він закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище, після чого здобув науковий ступінь доктора технічних наук.

У 1993–1996 роках Уруський працював головою управління у Національному космічному агентстві України.

У 1996-2000 роках він очолював управління в апараті Ради національної безпеки і оборони. У 2000-2003-му обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії у справах оборонно-промислового комплексу країни. У 2003-2005 роках очолював відділ в секретаріаті уряду України.

У 2005 році Уруський став першим заступником очільника Міністерства промислової політики.

А з 21 січня по 19 серпня 2015 року очолював Державне космічне агентство України.

У квітні нинішнього року Уруського призначили директором інжинірингової компанії “Прогрестех-Україна”. Зазначимо, що Прогрестехгруп (Progresstechgroup) є міжнародним холдингом зі штаб-квартирою в Х’юстоні (штат Техас, США). Управляє низкою інжинірингових центрів у країнах Європи й Північної Америки, має 12 офісів по всьому світі.