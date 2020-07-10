#Букви розповідають, що відомо про Уруського.
Олег Уруський народився 13 квітня 1963 року у Чорткові Тернопільської області.
У 1985 році він закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище, після чого здобув науковий ступінь доктора технічних наук.
У 1993–1996 роках Уруський працював головою управління у Національному космічному агентстві України.
У 1996-2000 роках він очолював управління в апараті Ради національної безпеки і оборони. У 2000-2003-му обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії у справах оборонно-промислового комплексу країни. У 2003-2005 роках очолював відділ в секретаріаті уряду України.
У 2005 році Уруський став першим заступником очільника Міністерства промислової політики.
А з 21 січня по 19 серпня 2015 року очолював Державне космічне агентство України.
У квітні нинішнього року Уруського призначили директором інжинірингової компанії “Прогрестех-Україна”. Зазначимо, що Прогрестехгруп (Progresstechgroup) є міжнародним холдингом зі штаб-квартирою в Х’юстоні (штат Техас, США). Управляє низкою інжинірингових центрів у країнах Європи й Північної Америки, має 12 офісів по всьому світі.
- Раніше повідомлялось, що кандидатуру на посаду віцепрем’єр-міністра України з питань промислової політики й оборонно-промислового комплексу можуть назвати вже за тиждень.