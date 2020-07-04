Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками місцевого бізнесу в рамках робочої поїздки в Одеську область, інформує прес-служба глави держави.
Зеленський запевнив, що збереження робочих місць і розвиток українських підприємств є одним із пріоритетів влади.
“Для нас це дуже важливе питання. Ми вирішили відновити посаду віце-прем’єра з промислової політики. Ми вже побачили багатьох професійних людей – зараз обираємо найкращу кандидатуру”, – зазначив він.
За словами Зеленського, розвиток промисловості є стратегічним напрямком.
“Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна індустрія, і всі наші підприємства – це і є стратегія розвитку країни, щоб Україна була промисловою та космічною державою”, – повідомив він.
- У травні цього року стало відомо, що в Україні створять міністерство, яке відповідатиме за формування і забезпечення реалізації державної військово-промислової політики. Згодом Володимир Зеленський назвав можливого кандидата на посаду віце-прем’єра з питань оборонно-промислового комплексу.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи можливе створення Міністерства оборонно-промислового комплексу, в інтерв’ю #Буквам повідомив, що, можливо, окремого відомства не буде, а введуть посаду віце-прем’єра з ОПК.