Кандидатура на посаду віце-прем'єр-міністра України з питань промислової політики і оборонно-промислового комплексу може бути визначена вже за тиждень.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками місцевого бізнесу в рамках робочої поїздки в Одеську область, інформує прес-служба глави держави.

Зеленський запевнив, що збереження робочих місць і розвиток українських підприємств є одним із пріоритетів влади.

“Для нас це дуже важливе питання. Ми вирішили відновити посаду віце-прем’єра з промислової політики. Ми вже побачили багатьох професійних людей – зараз обираємо найкращу кандидатуру”, – зазначив він.

За словами Зеленського, розвиток промисловості є стратегічним напрямком.

“Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна індустрія, і всі наші підприємства – це і є стратегія розвитку країни, щоб Україна була промисловою та космічною державою”, – повідомив він.