Про це повідомило “Слідство.Інфо“.

Передумови

Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Центру Олену Гончарук за результатами аудиту. Гончарук виступала проти “реорганізації” Центру, який зберігає архів українського кіно. За кілька днів до її відсторонення “Довженко-Центр” подав позов проти Держкіно.

Держкіно призначило в.о. директора Юлію Каждан, яку назвали професійним кризовим менеджером. Проте у відкритих джерелах йшлося, що жінка керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно.

Діяльність новопризначеної в.о. керівниці

Юлія Кажадан раніше займалася бухгалтерським обліком. Вона веде психологічний блог, де, зокрема, можна прочитати про страх перед собаками, тобто “кінофобію”. Журналісти виявили, що у неї були фірми, які фігурували у кримінальних провадженнях.

Видання попросило прокоментувати Юлію Каждан призначення, але вона заявила, що в неї немає часу. Майже одразу після цього їй подзвонила інша журналістка “Слідства.Інфо”, аби записатися на сеанс гіпнозу. Розмови відбувалися у робочий час новопризначеної керівниці, але в другому випадку жінка приділила 12 хвилин часу з детальним поясненням методів роботи з гіпнозом та записала на консультацію.

Юлія Каждан народилася 23 листопада 1976 року й нині їй 45 років. У неї є сестра, Яніна Каждан, і мати Валентина родом зі Ставропольського краю РФ. На новопризначену керівницю не зареєстровано нерухомості або автомобілі, на відміну від різних компаній.

Фото: з профілю Юлії Каждан у месенджерах

Раніше повідомлялося, що Каждан Юлія Романівна (ПІБ тотожні новопризначеній в.о. “Довженко-Центру”) є співвласницею (50%) та директоркою ТОВ “Кінологічний центр “Ерсте Хунд”. Центр не надто активний у соцмережах, але позиціює себе як готель для тварин, прпопонує також дресирування собак і послуги зоопсихолога.

Гіпнотерапія

У соцмережах журналісти виявили сторінки “Каждан Гіпноз“, які присвячені гіпнотерапії та психології. На сеанс можна записатися через месенджери, прив’язані до номера мобільного телефону.

Жінка позиціює себе фахівчинею з роботи з емоціями, яка може “глибинно опрацювати ваші проблеми”. Перша публікація про це з’явилася 14 липня 2021 року. Також вона представляє себе як дипломовану спеціалістку у галузі лабораторної діагностики та клінічної паразитології, а також сертифіковану гіпнотерапевтку. Юлія Каждан останні три роки проходила кваліфікації щодо сучасної гіпнотерапії.

Фото: Юлія Каждан з Instagram

Консультація коштує тисячу гривень, а один сеанс гіпнозу — 1 600 гривень. За її словами, для досягнення результату одного сеансу буде замало.

“Варто зауважити, що розмова про лікування гіпнозом відбувалася на другий робочий день, у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру, яку Держкіно назвало професійним кризовим менеджером. Натомість відповісти на запитання журналістів щодо призначення на посаду Юлія Каждан у свій робочий час відмовилася”, — підкреслили журналісти.

Фото: Юлія Каждан з Instagram

Бухгалтерська діяльність

У 2006 році жінка заснувала ТОВ “Юридична фірма “Каждан та партнери”. ТОВ спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. Вона була власницею і керівницею компанії до осені 2012 року. Надалі фірму переписали на мешканця міста Мукачеве Закарпатської області Вілмоша Деме.

Протягом 2007-2011 років фірма декларувала виторг від близько 9 до 19 мільйонів гривень. У 2015 році фірма фігурувала у кримінальному провадженні щодо зловживання владою або службовим становищем. Слідчі отримали доступ до документів про рух коштів компанії з 01.01.2012 по 15.01.2016. До вересня 2012 року Каждан залишалася власницею фірми.

Разом з сестрою жінка стала співзасновницею ТОВ “Консалтингова компанія “Глікберг та партнери”, яку вони разом заснували. Компанію зареєстрували у тій самій будівлі, що й “Юридична фірма “Каждан та партнери”. До 2013 року фірма мала до 24 мільйонів гривень виторгу. Наступного року власником і керівником фірми став Косенко Михайло Петрович.

9 квітня 2014 року слідчі намагалися отримати доступ до бухгалтерських документів цього ТОВ через справу про ухилення від сплати податків. Суддя відмовив у цьому.

Нині Юлія Каждан є власницею і керівницею приватного підприємства “Джулія-К”. Компанію було засновано у 1999 році. Підприємство спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Номер телефону компанії співпадає з номером телефону, за яким можна замовити консультацію з гіпнотерапії.