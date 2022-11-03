Видання попросило прокоментувати Юлію Каждан призначення, але вона заявила, що в неї немає часу. Майже одразу після цього їй подзвонила інша журналістка “Слідства.Інфо”, аби записатися на сеанс гіпнозу. Розмови відбувалися у робочий час новопризначеної керівниці, але в другому випадку жінка приділила 12 хвилин часу з детальним поясненням методів роботи з гіпнозом та записала на консультацію.

Юлія Каждан народилася 23 листопада 1976 року й нині їй 45 років. У неї є сестра, Яніна Каждан, і мати Валентина родом зі Ставропольського краю РФ. На новопризначену керівницю не зареєстровано нерухомості або автомобілі, на відміну від різних компаній.

Раніше повідомлялося, що Каждан Юлія Романівна (ПІБ тотожні новопризначеній в.о. “Довженко-Центру”) є співвласницею (50%) та директоркою ТОВ “Кінологічний центр “Ерсте Хунд”. Центр не надто активний у соцмережах, але позиціює себе як готель для тварин, прпопонує також дресирування собак і послуги зоопсихолога.

Гіпнотерапія

У соцмережах журналісти виявили сторінки “Каждан Гіпноз“, які присвячені гіпнотерапії та психології. На сеанс можна записатися через месенджери, прив’язані до номера мобільного телефону.

Жінка позиціює себе фахівчинею з роботи з емоціями, яка може “глибинно опрацювати ваші проблеми”. Перша публікація про це з’явилася 14 липня 2021 року. Також вона представляє себе як дипломовану спеціалістку у галузі лабораторної діагностики та клінічної паразитології, а також сертифіковану гіпнотерапевтку. Юлія Каждан останні три роки проходила кваліфікації щодо сучасної гіпнотерапії.

Консультація коштує тисячу гривень, а один сеанс гіпнозу — 1 600 гривень. За її словами, для досягнення результату одного сеансу буде замало.

“Варто зауважити, що розмова про лікування гіпнозом відбувалася на другий робочий день, у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру, яку Держкіно назвало професійним кризовим менеджером. Натомість відповісти на запитання журналістів щодо призначення на посаду Юлія Каждан у свій робочий час відмовилася”, — підкреслили журналісти.

Бухгалтерська діяльність

У 2006 році жінка заснувала ТОВ “Юридична фірма “Каждан та партнери”. ТОВ спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. Вона була власницею і керівницею компанії до осені 2012 року. Надалі фірму переписали на мешканця міста Мукачеве Закарпатської області Вілмоша Деме.

Протягом 2007-2011 років фірма декларувала виторг від близько 9 до 19 мільйонів гривень. У 2015 році фірма фігурувала у кримінальному провадженні щодо зловживання владою або службовим становищем. Слідчі отримали доступ до документів про рух коштів компанії з 01.01.2012 по 15.01.2016. До вересня 2012 року Каждан залишалася власницею фірми.

Разом з сестрою жінка стала співзасновницею ТОВ “Консалтингова компанія “Глікберг та партнери”, яку вони разом заснували. Компанію зареєстрували у тій самій будівлі, що й “Юридична фірма “Каждан та партнери”. До 2013 року фірма мала до 24 мільйонів гривень виторгу. Наступного року власником і керівником фірми став Косенко Михайло Петрович.

9 квітня 2014 року слідчі намагалися отримати доступ до бухгалтерських документів цього ТОВ через справу про ухилення від сплати податків. Суддя відмовив у цьому.

Нині Юлія Каждан є власницею і керівницею приватного підприємства “Джулія-К”. Компанію було засновано у 1999 році. Підприємство спеціалізується на діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Номер телефону компанії співпадає з номером телефону, за яким можна замовити консультацію з гіпнотерапії.