Covid-19 Україна

оновлено 01.01.2021 о 02:02

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Новорічне привітання: Зеленський розповів дітям про кредити і будівництво доріг

Президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні розповів дітям про боротьбу із коронавірусом, кредити для бізнесу, будівництво доріг та мостів, повернення українців додому та ситуацію на Донбасі. 

П’ятниця, 1 січня 2021, 02:24

Про це повідомляють #Букви. 

Цьогоріч у президента створили відео у форматі розмови із маленькими українцями. Саме їм Зеленський і розповів про рік, який минув.

Президент відзначив, що в цьому році Україна мала події, якими може пишатись, проте й ті, за які соромно. Щодо останніх, то у зверненні українцям нагадали про бунт у Нових Санжарах. Згадали в Офісі і про катастрофу літака МАУ в Ірані, лісові пожежі на сході України, падіння літака Ан-26 із курсантами під Чугуєвом і ситуація на Донбасі.

“Скажу зрозуміло для вас. І це логічно, адже все, що ми робимо – ми робимо саме для вас…. 2020-й нагадав, як насправді багато героїв серед нас. Навесні ми почали всі хворіти. Виявилось, що в лікарнях та аптеках багато чого немає. Чому? Просто дехто втратив нюх ще задовго до ковіду. І от всі ми були як у фільмах, коли здається, що врятувати можуть тільки супергерої. Дорослі не вірять в їх існування. Але цьогоріч, як і у 2014-му, ми знову переконалися – супергерої існують. І до наших військових доєднались наші медики. Наші суперлікарі. Суперлаборанти. Суперводії швидкої. Суперпілоти. Суперприкордонники. Супервчителі. Наші суперпожежники та суперрятувальники. І ми точно не маємо іншого варіанту, аніж бути супер-Україною. Так?”, – заявив Зеленський.

Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за годину до його трансляції на телеканалах.

  • Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками. У своєму зверненні президент говорив про відмінності між українцями, які не мають значення, і про спільні риси, які повинні навчити їх жити разом і поважати одне одного. Дивитись — тут.

 

Теги: Володимир Зеленський, будівництво доріг, новорічні свята

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