Новина про те, що в Італії волонтерам, які надрукували на 3D-принтері клапани для апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ), може загрожувати судовий позов від офіційного виробника, виявилася неправдою.

Про це повідомляє The Verge.

Так, Крістіан Фракасси і Алессандро Рамайолі захотіли виготовити на 3D-принтері копії клапанів. Але у них не було креслень. Волонтери звернулися до постачальника за точними кресленнями, але отримали відмову.

Повідомлялося, що волонтери друкували копії по 1 євро за штуку, а вартість сертифікованого клапана – 10 тисяч.

Як повідомила виробнича компанія Intersurgical, вони не погрожували судом хлопцям.

Керуючий директор Чарльз Беллм зробив заяву для The Verge:

“Хочемо заявити, що недавні повідомлення з Італії абсолютно невірні. В кінці минулого тижня з нами зв’язалися для виготовлення деталей клапана, але ми не могли надати їх через медичних регламентів виробництва, ми не загрожували подати в суд на будь-кого з учасників. Клапан є частиною системи ковпака CPAP, який коштує всього кілька євро. В даний час наша італійська компанія робить все можливе для постачання лікарень і в багатьох випадках надає їх безкоштовно. Викликає розчарування той факт, що в нинішніх умовах поширюється ця неправдива інформація”.

У Intersurgical пояснили причину відмови – це бюрократія. Якби вони це зробили, то порушили б жорсткі правила регулювання медичної галузі, і понесли б за це покарання.