8 жовтня у Росії призначили генерала Сергія Суровікіна командувачем так званої "спецоперації" РФ в Україні. Однак, за даними британської розвідки, наряд чи Суровікіну вдасться досягти поставлених Кремлем цілей.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Сергій Суровікін раніше командував Повітряно-космічними силами Росії, а нещодавно був командувачем Південного угрупування військ РФ в “спецоперації” в Україні.

“Протягом більшої частини своєї операції Росії, ймовірно, не вистачало єдиного уповноваженого польового командира”, – зауважили британські розвідники.

Раніше – ймовірно з квітня по серпень – “спецоперацією” РФ керував генерал Олександр Дворніков, однак невідомо, чи вдавалось йому ефективно контролювати всі угрупування сил.

Призначення на посаду Суровікіна, ймовірно, демонструє зусилля Кремля покращити ведення повномасштабної війни проти України.

Однак, наголосили розвідники Сполученого Королівства, Суровікіну, ймовірно, доведеться змагатися з російським міноборони, яке немає достатньо ресурсів аби досягти поставлених цілей щодо України.