Про це повідомила прес-служба Міністерства молоді та спорту.

“28 червня НСК “Олімпійський” перетвориться в відкритий мультиспортивний майданчик! Головна спортивна арена країни об’єднає на своїй території найрізноманітніші види спорту: міні-футбол, баскетбол, волейбол, скандинавська ходьба, самбо, ММА, чірспорт, айкідо, армреслінг, гирьовий спорт,бокс , середньовічний бій, панкратіон і грепплінг”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що всі бажаючі зможуть тренуватися в зоні workout, грати в баскетбол, міні-футбол і настільний теніс, а також кататися на роликах.

Вранці, 28 червня, зарядку для всіх бажаючих на стадіоні проводила чотириразова чемпіонка світу Arnold Classic Pro Strongwoman Ольга Лящук.

Уточнюється, що ранкові зарядки з зірками спорту на стадіоні планують проводити кожні вихідні.