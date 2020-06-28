Станом на 28 червня в світі вже 10 млн 87 тис. 553 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.info.

На даний момент у всьому світі жертвами коронавірусу стали 501 тис. 428 осіб.

США продовжують залишатися епіцентром пандемії: тут зафіксовано 2 млн 596 тис. 770 інфікованих, і 128 тис. 152 американця померли від цієї хвороби.

На другому місці за кількістю виявлених випадків Бразилія – 1 млн 315 тис. 941 осіб.

На третьому місці Росія – 627 тис. 646 осіб. Четверта Індія – 529 тис. 577 інфікованих. П’ята за кількістю хворих – Велика Британія – 310 тис. 250 осіб.