Про це свідчать дані сайту Worldometers.info.
На даний момент у всьому світі жертвами коронавірусу стали 501 тис. 428 осіб.
США продовжують залишатися епіцентром пандемії: тут зафіксовано 2 млн 596 тис. 770 інфікованих, і 128 тис. 152 американця померли від цієї хвороби.
На другому місці за кількістю виявлених випадків Бразилія – 1 млн 315 тис. 941 осіб.
На третьому місці Росія – 627 тис. 646 осіб. Четверта Індія – 529 тис. 577 інфікованих. П’ята за кількістю хворих – Велика Британія – 310 тис. 250 осіб.
- 26 червня в США виявили понад 45 тис. нових випадків зараження у всіх 50 штатах, це одне з найбільших чисел заражених COVID-19, виявлених в країні за добу.