Про це глава НСЖУ Сергій Томіленко повідомив в коментарях до публікації журналістки Аліни Шульги.

Шульга написала про те, що представником Національної спілки журналістів були вручені журналістські посвідчення двом блогерам.

В той же час перший секретар НСЖУ Ліна Кущ заявила в коментарі, що блогери можуть стати членами союзу, якщо дотримуються умов – мають дві рекомендації, публікації, обов’язки дотримуватися Статуту та Кодексу етики.

“Про роздачу квитків мова не йде“, – написала вона.

У свою чергу Сергій Томіленко також розповів, що для вступу в НСЖУ потрібно дотримуватися процедури.

“НСЖУ реформується і шукає шляхи співпраці та залучення блогерів, працівників нових медіа. Але. Вступ до НСЖУ передбачає усвідомлене зобов’язання дотримуватися Кодексу журналістської етики, рекомендації чинних членів Спілки, розгляд авторських матеріалів на Правлінні обласної організації. Агітацією на масових прогресивних заходах вступ не обмежується“ , – написав він.