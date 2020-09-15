Американська технологічна компанія NVIDIA придбає за 40 млрд доларів компанію Arm, яка займається розробкою процесорів орієнтованих на використання в портативних і мобільних пристроях.

Про це повідомили у ньюзрумі NVIDIA.

14 вересня компанія оголосила про остаточну угоду щодо придбання компанії Arm Limited у SBG і SoftBank Vision Fund. Вартість угоди — 40 млрд доларів. При цьому у SoftBank має залишитися до 10% акцій Arm.

Зазначається, що придбання Arm дозволить NVIDIA створити “провідну обчислювальну компанію в епоху штучного інтелекту, яка прискорює інновації і виходить на великі ринки, які швидко зростають”.

“Ця комбінація має величезні переваги як для компаній, так і для споживачів та галузі. Для екосистеми Arm ця комбінація призведе до збільшення потужності досліджень та розробок Arm”, — зазначили в компанії.

Очікується, що штаб-квартира Arm знаходитиметься в Кембриджі. NVIDIA хоче розвивати науково-дослідну присутність Arm в Великобританії. З цією метою планується побудувати на базі процесорів Arm ультрасучасний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом та створити центр досліджень штучного інтелекту.

Тепер цю угоду мають схвалити регулятори Великої Британії, Китаю, ЄС та США. За прогнозами завершення угоди має відбутися приблизно за 18 місяців.