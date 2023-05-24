З країн-сусідів України на сьогодні лише Угорщина не скасувала односторонні обмеження проти українського агроімпорту.

Джерело: представництво Європейського Союзу.

За словами речниці Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсії Феррер, країнам було запропоновано пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані.

“Досі є одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Країна, яка цього не зробила, – Угорщина”, – сказала вона.

28 квітня Єврокомісія погодила з низкою країн пакет заходів в обмін на скасування ембарго. Пакет допомоги включав 100 млн євро для фермерів, що постраждали в Польщі, Словаччині, Болгарії, Угорщині та Румунії.

“Поки що ми все ще чекаємо на усунення певних односторонніх заходів до того, як ми зможемо зробити наступний крок”, – додала Феррер.

Також Єврокомісія отримала лист від кількох країн-членів, які виступають проти виділення допомоги п’яти країнам. Поки не можна передбачити якою буде відповідь.