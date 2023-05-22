Джерело: пресслужба МЗС Японії, посилаючись на заяву, опубліковану за результатами зустрічі країн “Великої сімки”.
“Ми підтримуємо розширення та продовження терміну дії “чорноморської зернової ініціативи” і закликаємо Росію припинити погрожувати світовим постачанням продовольства та дозволити коридору працювати на повну силу”, – йдеться у документі.
Також зазначається, що країни G7 пообіцяли продовжувати підтримувати експорт української сільськогосподарської продукції. Це стосується і постачання через канали солідарності Євросоюз-Україна.
“Ми, як і раніше, вітаємо ініціативу “Зерно з України”, – наголошується в заяві.
Нагадємо, 17 травня стало відомо, дію “зернової угоди”, що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем, буде продовжено.
Проте після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”, котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів “Одеса” та “Чорноморськ”.
Водночас чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.
Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “Чорноморської зернової ініціативи”.
- З українського порту “Чорноморськ” вийшло останнє судно в межах “зернової угоди”, що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем.
- Україна не виключає, що “зерновий коридор” в межах “Чорноморської ініціативи” припинить своє функціонування 18 травня.
- Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський запевнив, що в України є план “Б” на випадок остаточної зупинки роботи “зернового коридору” в межах “Чорноморської ініціативи”.