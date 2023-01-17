Про це повідомляє The New York Times.

“Це огидно, і за це має настати відповідальність”, — написала у Twitter амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, назвавши наведені випадки “гарно задокументованими”.

Слідча Генеральної прокуратури України Анна Сосонська сказала, що ці докази свідчать про те, що російські сили використовували сексуальні злочини як зброю війни.

Злочини сексуального характеру документують у всіх регіонах, де побували російські війська, включаючи зґвалтування, примушування до оголення та тортури. Зокрема, у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях, а також на Херсонщині.

Постраждалими від насилля були люди віком від 80 до 4 років, йдеться у звіті слідчих прокуратури. Також зафіксовано понад десяток випадків групових зґвалтувань та примусу членів родини спостерігати за сексуальним насильством над родичем.

За інформацією The New York Times, прокурорка Генпрокуратури України Ірина Діденко відкрила вже 154 справи про сексуальне насильство, але справжня кількість, за її словами, “набагато, набагато більше”.

За словами Діденко, це частина геноциду.

“Є докази того, що російські командири знали про сексуальне насильство з боку підлеглих військовослужбовців в Україні, а в деяких випадках заохочували до цього або навіть наказували”, — розповів британський юрист, який консультує українську прокуратуру Вейн Джордаш агенції Reuters.