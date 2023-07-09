Джерело: Укргідрометцентр
На всій території України прогнозується мінлива хмарність. У південно-східних та східних областях очікуються помірні, місцями значні короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі – місцями короткочасні дощі з грозами.
Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі дорівнюватиме 12-17°, у південній частині та східних областях – 18-22°; вдень – 22-27°, на Закарпатті та Одещині місцями – 28-30°.
У Києві сьогодні також мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі 12-17°, вдень – 22-27°. У столиці вночі – 14-16°, вдень – 24-26°.
- За даними синоптиків у суботу, 8 липня, в більшості областей дощитиме. Повітря прогріється до +34 градусів.