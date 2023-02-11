Низку областей накриють опади у вигляді снігу та дощу зі снігом: прогноз погоди на 11 лютого

За даними синоптиків у суботу, 11 лютого, частину України накриють опади у вигляді снігу та снігу з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на півночі та у Вінницькій області очікується сніг. У низці західних областей – сніг з дощем. На решті території – без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний 7-12 м/с, у західних, північних областях та в Карпатах вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Вдень у регіонах температура повітря коливатиметься від -1 до +4 градусів, найпрохолодніше у Карпатах – від -2 до -7 градусів.

У Києві сьогодні вдень очікується сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Вдень у столиці від +1 до +3 градусів.