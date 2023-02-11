Низку областей накриють опади у вигляді снігу та дощу зі снігом: прогноз погоди на 11 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на півночі та у Вінницькій області очікується сніг. У низці західних областей – сніг з дощем. На решті території – без істотних опадів.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, південно-західний 7-12 м/с, у західних, північних областях та в Карпатах вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Вдень у регіонах температура повітря коливатиметься від -1 до +4 градусів, найпрохолодніше у Карпатах – від -2 до -7 градусів.
У Києві сьогодні вдень очікується сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Вдень у столиці від +1 до +3 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.