За даними синоптиків, у неділю, 18 червня у деяких областях України очікуються опади у вигляді дощу.

Джерело: Укргідрометцентр

На всій території України прогнозується мінлива хмарність. У західних областях очікуються помірні дощі, подекуди з грозами. Вітер буде східний, 7-12 м/с.

Температура повітря дорівнюватиме 19-25°. У східних областях місцями повітря прогріється до 30° тепла. На півдні буде до +26-30°. У північних регіонах – від +27° до +30°. У центрі температура повітря становитиме близько 30° тепла.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 15-20°, вдень – 25-30°. У столиці вночі очікується 17-19°, вдень – 28-30°.