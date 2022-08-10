Низку регіонів України накриють дощі: прогноз погоди на 10 серпня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході сьогодні дощитиме у всіх регіонах. Температура повітря коливатиметься від +19 до +24 градусів.
У центральній частині України переважатиме суха погода. Невеликі опади лише на Черкащині та Вінниччині. У цих двох областях буде і найсвіжіше – +21…+24 градуси. У решті центральних регіонів від +27 до +30, а на Дніпропетровщині – +31…+33 градуси.
На півночі невеликі дощі пройдуть всюди, окрім Житомирської області. Стовпчики термометрів покажуть від +20 до +22 градусів, на Сумщині повітря прогріється до +24.
У східних регіонах хмарно з проясненнями, а температура повітря коливатиметься від +32 до +35 градусів.
Спекотно і сухо буде й на півдні України. Температура повітря прогріється до +29…+34 градусів.
У Києві сьогодні очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів покажуть +20…+22 градуси.
- Нагадаємо, найпосушливіший липень за останні декілька десятиліть цьогоріч зафіксовано одразу у двох європейських країнах – Англії та Франції.