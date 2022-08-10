Низку регіонів України накриють дощі: прогноз погоди на 10 серпня

Згідно з прогнозами синоптиків, 10 серпня у всіх західних, а також деяких північних та центральних областях дощитиме. На решті територій сонячно, а на півдні та на сході - справжня літня спека.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні дощитиме у всіх регіонах. Температура повітря коливатиметься від +19 до +24 градусів.

У центральній частині України переважатиме суха погода. Невеликі опади лише на Черкащині та Вінниччині. У цих двох областях буде і найсвіжіше – +21…+24 градуси. У решті центральних регіонів від +27 до +30, а на Дніпропетровщині – +31…+33 градуси.

На півночі невеликі дощі пройдуть всюди, окрім Житомирської області. Стовпчики термометрів покажуть від +20 до +22 градусів, на Сумщині повітря прогріється до +24.

У східних регіонах хмарно з проясненнями, а температура повітря коливатиметься від +32 до +35 градусів.

Спекотно і сухо буде й на півдні України. Температура повітря прогріється до +29…+34 градусів.

У Києві сьогодні очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів покажуть +20…+22 градуси.