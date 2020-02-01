Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані взяв інтерв'ю у екс-генпрокурора України Віктора Шокіна, в якому той розповів про своє звільнення, справу газової компанії Burisma, а також назвав Хантера Байдена "наркоманом і алкоголіком".

Відео інтерв’ю опубліковано на каналі Джуліані в YouTube.

Інтерв’ю Шокіна для Джуліані – це, здебільшого, думки і висновки самого адвоката щодо того, що його розповідав екс-генпрокурор України. Свої висновки він робив після кожного блоку питань.

Справа Burisma

Шокін повернувся до особистості екс-міністра енергетики в уряді Миколи Азарова Миколи Злочевського, пов’язаного з газовою компанією Burisma. Він кілька разів повторив, що Злочевський, користуючись службовим становищем, видав для своєї компанії від 7 до 9 дозволів на ті чи інші дії, що було порушенням законодавства. Він відповів Джуліані, що територію України Злочевський залишив в 2014 році, але, якщо залишався б в країні – його б заарештували.

Також він зазначив, що в ГПУ по Burisma було кілька проваджень, що стосувалися її діяльності та відмивання коштів. Сама ж справа була “незаконно припинена”.

Про Хантера Байдена

Шокін зазначив, що призначення Хантера в Burisma відбулося після того, як його батько, Джо Байден, був призначений віце-президентом США при президенті Бараку Обамі. За його словами, Байден займався всіма справами, пов’язаними з Україною.

Хантера призначили до Наглядової ради енергетичної компанії Burisma в квітні 2014 року. Шокін вважає, що він не мав для цього необхідної кваліфікації.

“У нього не було кваліфікації взагалі ніякої. Він же, якщо подивитися його автобіографію, що він робив, то він просто наркоман, алкоголік і все таке інше”, – заявив Шокін.

Джуліані уточнив, чи відомо Шокіну, що Хантера звільнили з Військово-морського флоту США, оскільки він не зміг скласти необхідний тест.

“Та звичайно!”, – відповів Шокін.

Відставка Шокіна

Екс-генпрокурор пов’язує свою відставку з тиском віце-президента США Джо Байдена на тодішнього президента Петра Порошенка. Шокін стверджує, що Порошенко не раз говорив йому наступне:

“Байден вимагає тебе звільнити”.

Він вкотре повторив, що відмова звільнити Шокіна вартувала б Україні втрати фінансової допомоги від США.

Шокін пояснив, що погодився на такі умови з боку Байдена, оскільки він людина “нормальна”, а в країні “йде війна”.

“Мені не залишалося іншого вибору як звільнитися, тому що я людина нормальна, розумію, що гроші потрібні. Йде війна, потрібні гроші, давай йди … Я не дуже хотів звільнятися. Я кажу: я не розумію, чому я повинен звільнятися”, – згадав Шокін.

Він стверджує, що знав, що після нього генпрокурором стане Юрій Луценко.

Під час інтерв’ю Джуліані також продемонстрував довідку про те, що Шокіна нібито намагалися отруїти ртуттю, пов’язуючи це зі справою хабарництва Байдена і тиском на Порошенка.