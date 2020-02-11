Про це повідомляє Vanity Fair.
Серіал буде частково біографічним, трохи науковим – в ньому буде показано не тільки мотиваційні промови активістки і її життя, але і свідчення вчених про те, яку загрозу несе зміна клімату і що можна зробити, щоб його обмежити.
У серіалі покажуть подорожі Тунберг по світу і її зустрічі з провідними вченими, впливовими бізнесменами і політичними лідерами, в ході яких вона змінює їх погляд на кліматичні проблеми.
Інформації про дату випуску і кількість серій поки немає.
За словами виконавчого продюсера BBC Studios Роба Лідделла, серіал буде своєчасним, оскільки зміна клімату є “можливо, найважливішою проблемою нашого часу”.
Раніше телемережа Hulu оголосила про плани зняти про Тунберг документальний фільм “Грета”.
- Раніше шведська екологічна активістка, школярка Грета Тунбер виступила із заявою на економічному форумі в Давосі. #Букви опублікували повний текст виступу Тунберг.