Науковий підрозділ BBC Studios оголосив про роботу над серіалом про 17-річну активістку Грету Тунберг.

Про це повідомляє Vanity Fair.

Серіал буде частково біографічним, трохи науковим – в ньому буде показано не тільки мотиваційні промови активістки і її життя, але і свідчення вчених про те, яку загрозу несе зміна клімату і що можна зробити, щоб його обмежити.

У серіалі покажуть подорожі Тунберг по світу і її зустрічі з провідними вченими, впливовими бізнесменами і політичними лідерами, в ході яких вона змінює їх погляд на кліматичні проблеми.

Інформації про дату випуску і кількість серій поки немає.

За словами виконавчого продюсера BBC Studios Роба Лідделла, серіал буде своєчасним, оскільки зміна клімату є “можливо, найважливішою проблемою нашого часу”.

Раніше телемережа Hulu оголосила про плани зняти про Тунберг документальний фільм “Грета”.