Об'єднані Арабські Емірати виділили Україні 4 млн доларів на будівництво сучасних будинків із укриттям для великих прийомних родин, та планують надати 2,5 тис. ноутбуків для учнів шкіл Чернігівщини.

Джерело: Олена Зеленська.

Про це дружина президента повідомила після спільного відвідання з міністеркою з питань клімату та довкілля ОАЕ Маріам Альмхейрі одного з таких будинків.

“У вас буде будинок!” – треба бачити очі вихованців великих прийомних родин (так званих ДБСТ) та їхніх названих батьків у цей момент. Наприклад, родини Паскевичів, де батьки-вихователі Оксана та В’ячеслав опікуються вісьмома прийомними та п’ятьма власними дітьми. Вони мусили залишити дім у Кривому Розі через постійні обстріли, але вже наприкінці 2023 року сім’я заїде у новий. Вчора розділили ці емоції родин разом із Маріам Альмхейрі, міністеркою з питань клімату та довкілля ОАЕ, яка перебувала з візитом в Україні, – адже саме завдяки її країні зведення цих будинків стало можливим!”, – наголосила перша леді.

Також Зеленська розповіла, що у ході візиту в ОАЕ інформувала Альмхейрі про “драматичне становище” великих прийомних родин. Відтак, за її словами, у результаті повномасштабного російського вторгнення житло втратили щонайменше 55 таких сімей, де виховується в цілому 550 дітей.

“Тоді уряд ОАЕ виділив 4 млн доларів на будівництво ергономічних, сучасних будинків, оснащених укриттям, для великих прийомних родин в межах проєкту “Адреса дитинства” від Фундації Олени Зеленської”, – підкреслила дружина очільника країни.

Окрім того, перша леді поінформувала міністерку з ОАЕ щодо інших проєктів своєї Фундації, зокрема про розробку проєкту з оснащення укриттів для шкіл Чернігівщини та закупівлю ноутбуків для дистанційної освіти.

У контексті цього питання Фундація вже надала 38 856 ноутбуків для вчителів.

“Була рада почути, що ОАЕ долучається і тут – невдовзі надійдуть 2500 ноутбуків для учнів”, – анонсувала Зеленська.

Як додали в пресслужбі Офісу Президента, зведення будинків у межах проєкту “Адреса дитинства” розпочнеться в липні. Завершити будівництво планується до кінця року.

“Для нас важливо, щоб кожна дитина зростала в сім’ї. Завдяки проєкту “Адреса дитинства” й забезпеченню великих родин будинками ми не лише повертаємо зруйноване російськими ракетами житло, а й заохочуємо родини дізнаватися більше про різні сімейні форми виховання, щоб у кожної дитини була родина”, – резюмувала перша леді.