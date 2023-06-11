Джерело: Офіс президента.

Глава держави під час зустрічі порушив питання про екологічні злочини росіян в Україні. Він наголосив на необхідності покарання агресора за злочин екоциду і відшкодування збитків.

Сторони обговорили формулу миру, план відбудови України та можливість інвестицій ОАЕ.

“Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ. Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію”, — сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що ОАЕ разом з іншими арабськими країнами заявляли про нібито нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Водночас країна імпортує російські енергоресурси і золото.