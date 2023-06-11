Джерело: Офіс президента.
Глава держави під час зустрічі порушив питання про екологічні злочини росіян в Україні. Він наголосив на необхідності покарання агресора за злочин екоциду і відшкодування збитків.
Сторони обговорили формулу миру, план відбудови України та можливість інвестицій ОАЕ.
“Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ. Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію”, — сказав Володимир Зеленський.
Зазначимо, що ОАЕ разом з іншими арабськими країнами заявляли про нібито нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Водночас країна імпортує російські енергоресурси і золото.
У травні Зеленський відвідав саміт Ліги арабських держав у Саудівській Аравії, де зустрівся з представниками ОАЕ.
- 2 червня до Києва з робочим візитом приїхав президент Естонії Алар Каріс.
- Президент України Володимир Зеленський разом із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом провели телефонну розмову. Глави держав обговорили питання підриву Каховської ГЕС.