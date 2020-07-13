У Запоріжжі розпочався рясний дощ. Вулиці міста та автодороги затоплені.

Про це повідомляють #Букви.

Увечері в понеділок, 13 липня, Запоріжжя накрила негода: в регіоні рясні дощі, швидкість вітру місцями досягає 21 км/ч.

Користувачі соцмереж поділилися кадрами постраждалого від негоди міста. На відеозаписах видно, що вулиці і автодороги сильно затоплені, в яких місцях рівень води — по коліно.

Автомобілі пересуваються по місту вплав, спостерігаються затори.

Очевидці зазначають, що у деяких місцях через сильну зливу відключилися світлофори.

Постраждали не тільки пішоходи і водії, а й пасажири громадського транспорту. У Мережі опублікували відео із затопленої машрутки, що застрягла під Вознесенівським мостом.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили, що у вівторок, 14 липня, на території Запоріжжя та області також очікуються грози і сильний вітер (I рівень небезпеки, жовтий).